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Vincent Janssen: Kupa maçını da kazanacağız
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Dört buçuk ay aranın ardından Antalyaspor maçıyla sahalara dönen Vincent Janssen, Fenerbahçe’nin her iki kulvarda da yoluna devam ettiğini söyledi.
Hollandalı yıldız, 0-0'ken ertelenen kupa derbisinin yeniden oynanacağından emin konuşurken, "Ligde 4 maçımız, bir de kupada final maçımız var. Yapacağımız şey, bundan sonra ligdeki 4 maçı kazanıp beklemek. Kupa maçını da kazanıp herkesi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Janssen, futbola yeniden dönmenin mutluluğunun ise tarif edilemez olduğunu söyledi.
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