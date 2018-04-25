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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Vincent Janssen: Kupa maçını da kazanacağız

    Janssen: Kupa maçını da kazanacağız
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Dört buçuk ay aranın ardından Antalyaspor maçıyla sahalara dönen , ’nin her iki kulvarda da yoluna devam ettiğini söyledi.

    Hollandalı yıldız, 0-0'ken ertelenen kupa derbisinin yeniden oynanacağından emin konuşurken, "Ligde 4 maçımız, bir de kupada final maçımız var. Yapacağımız şey, bundan sonra ligdeki 4 maçı kazanıp beklemek. Kupa maçını da kazanıp herkesi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Janssen, futbola yeniden dönmenin mutluluğunun ise tarif edilemez olduğunu söyledi.

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