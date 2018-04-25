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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

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    Fenerbahçe, 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan 31'inci hafta maçında Beşiktaş Serhat Akın (2) ve Tuncay Şanlı'nın golleriyle 3-1 yenip, şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Kanarya, sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 76 puanla zirvede tamamladı.

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