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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan 31'inci hafta maçında Beşiktaş'ı Serhat Akın (2) ve Tuncay Şanlı'nın golleriyle 3-1 yenip, şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Kanarya, sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 76 puanla zirvede tamamladı.
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