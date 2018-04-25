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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Giuliano, Van Persie'yi şimdiden geçti

    Giuliano, Van Persieyi şimdiden geçti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Bu sezon Süper Lig'de 15 gol kaydeden 'nin Brezilyalı yıldızı , geçen sezon 14 gol kaydeden 'yi geride bıraktı

    Antalyaspor'u da avlayıp sarı-lacivertli formayla ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan, resmi maçlarda ise 15 gole ulaşan Giuliano, Robin Van Persie'nin geçen sezonki performansını (14) solladı. Brezilyalı yıldız, Moussa Sow'la ise gol sayılarını ise dört hafta kala eşitledi.

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