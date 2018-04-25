Giuliano, Van Persieyi şimdiden geçti

Bu sezon Süper Lig'de 15 gol kaydeden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, geçen sezon 14 gol kaydeden Robin Van Persie'yi geride bıraktı

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'u da avlayıp sarı-lacivertli formayla ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan, resmi maçlarda ise 15 gole ulaşan'nin geçen sezonki performansını (14) solladı. Brezilyalı yıldız,'la ise gol sayılarını ise dört hafta kala eşitledi.