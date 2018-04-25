Giuliano, Van Persieyi şimdiden geçti

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Giuliano, Van Persie'yi şimdiden geçti
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Bu sezon Süper Lig'de 15 gol kaydeden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, geçen sezon 14 gol kaydeden Robin Van Persie'yi geride bıraktı
Antalyaspor'u da avlayıp sarı-lacivertli formayla ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan, resmi maçlarda ise 15 gole ulaşan Giuliano, Robin Van Persie'nin geçen sezonki performansını (14) solladı. Brezilyalı yıldız, Moussa Sow'la ise gol sayılarını ise dört hafta kala eşitledi.
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