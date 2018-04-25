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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Primler kalktı Fenerbahçe çoştu

    Primler kalktı F.Bahçe çoştu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    yönetiminin primleri kaldırmasından sonra takım yenilgiyi unuttu.

    Kanarya, yönetimin 3-2 kaybedilen Akhisar maçı sonrası "Sadece şampiyonluğa prim var yok" kararı almasının ardından oynadığı 6 lig maçının 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldı.

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