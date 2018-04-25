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Primler kalktı Fenerbahçe çoştu
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Fenerbahçe yönetiminin primleri kaldırmasından sonra takım yenilgiyi unuttu.
Kanarya, yönetimin 3-2 kaybedilen Akhisar maçı sonrası "Sadece şampiyonluğa prim var yok" kararı almasının ardından oynadığı 6 lig maçının 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldı.
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