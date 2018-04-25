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Beşiktaşlı doktorlara 'sahtekarlık' davası
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Fenerbahçeli Hekimler Birliği, olaylı kupa derbisinde görev yapan Beşiktaş’ın kulüp doktorları hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Beşiktaşlı doktorları, "olmayan yarığa zımba dikiş atmakla" itham eden birlik yetkilileri, "görevi kötüye kullanma" ve "sahtekarlık" suçlarının işlendiğini savundular. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün derbide görev alan doktorlarının lisanslarının iptali için de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunma kararı alındığı belirtildi.
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