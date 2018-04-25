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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Beşiktaşlı doktorlara 'sahtekarlık' davası

    Beşiktaşlı doktorlara sahtekarlık davası
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    li Hekimler Birliği, olaylı kupa derbisinde görev yapan ’ın kulüp doktorları hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

    lı doktorları, "olmayan yarığa zımba dikiş atmakla" itham eden birlik yetkilileri, "görevi kötüye kullanma" ve "sahtekarlık" suçlarının işlendiğini savundular. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün derbide görev alan doktorlarının lisanslarının iptali için de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunma kararı alındığı belirtildi.

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