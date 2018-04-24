;
    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş İspanya'da kayıp

    Fenerbahçe Doğuş İspanyada kayıp
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya deplasmanda 88-83 yenildi.

    Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.

    İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi.

    Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

    Serinin dördüncü maçı, Baskonia'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

    Salon: Fernando Buesa Arena

    Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

    Baskonia: Beaubois 21, Shengelia 10, Huertas 11, Timma 8, Poirier 12, Voigtmann 12, Janning 10, Granger, Vildoza 4, Diop

    Fenerbahçe Doğuş: Kalinic 2, Thompson 1, Ali Muhammed 8, Wanamaker 5, Vesely 17, Melli 7, Sloukas 14, Datome 13, Guduric 12, Nunnally 2, Ahmet Düverioğlu 2

    1. Periyot: 19-20

    Devre: 47-38

    3. Periyot: 67-66

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Devlet Bahçeliden derbi yorumu Devlet Bahçeli'den derbi yorumu
    F.Bahçenin hükmen mağlup olmasını önleyecek hiçbir şey yok "F.Bahçe'nin hükmen mağlup olmasını önleyecek hiçbir şey yok"
    Fenerbahçe, Beşiktaşı farklı geçti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı geçti!
    BİZE ULAŞIN