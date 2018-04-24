Roberto Soldado bir açıldı pir açıldı

32 yaşındaki santrfor, usta işi bir golle klasını gösterdi. Forma giydiği son 4 maçta 4 gol, 1 asistle Kanarya’nın yarışta kalmasında önemli pay sahibi oldu

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado dün gece yine işbaşındaydı. Sezonun büyük kısmını Janssen ve Fernandao'nun arkasında geçiren ve düzenli formaya giymeye başladığı dönemden bu yana performansını da gittikçe artıran 32 yaşındaki santrfor, Antalyaspor'u da boş geçmedi.

Sarı-lacivertli futbolcu 20. dakika Giuliano'dan aldığı pas sonrası müthiş bir çalımla kaleciyi geçip topu köşeye plaseleyerek Kanarya'yı öne geçirdi. Toplamda 10'uncu, ligde ise 7. golünü kaydeden Soldado, bunların 4'ünü forma giydiği son 4 maçta kaydetti. Sivas'ta da coşmuştu İspan yol ayrıca aynı periyotta bir de asiste imza attı.

Soldado, diğer 3 golünü ise oyuna sonradan girdiği 4-1'lik Sivasspor karşılaşmasında bulmuştu. 61. dakikada oyuna girip 20. saniyede gol atmış ve 81. dakikaya kadar hat-trick yapmıştı.