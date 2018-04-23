Josef de Souza: Pes etmek yok

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Akhisar yenilgisinden sonra kontrolün ellerinden çıktığını belirten Brezilyalı oyuncu buna karşın pes etmeyeceklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncumuz Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında elde edilen 4-1'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"Maça çok iyi başladık. 2 gol bulduk. Goller işimizi kolaylaştı. Üçüncü golümüz de verilmedi. İkinci yarıya hocamızın konuşmasıyla birlikte daha konsantre bir şekilde başladık ve golleri attık. İstediğimiz galibiyeti aldık.Maalesef bugün biraz fazla hata yaptık. Özellikle ilk yarıda bizi tehlikeyi sokabilirdi. Taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün stadı doldurdular. Şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan şey bu. Gerçekçi olmak gerekir. Evimizde kaybettiğimiz Akhisar maçından sonra kontrol elimizden çıktı. Pes etmek asla olmaz. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."