Kocamanın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Aykut Kocaman'ın gözünden düşen Mauricio Isla, artık kulübede bile kendisine yer bulamıyor.

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen Mauricio Isla, hala kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. Isla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman'ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor.