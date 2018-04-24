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    24 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor

    Kocamanın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.04.2018

    'de 3-2 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 'ın gözünden düşen Mauricio Isla, artık kulübede bile kendisine yer bulamıyor.

    'de 3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen Mauricio Isla, hala kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. Isla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman'ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor.

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