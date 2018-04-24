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    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"

    Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Sabah Gazetesi'nin usta kalemi , çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan - maçı hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

    Kafamı öfkeyle ekrandan çevirdim.. "Bu rezillikleri de maç diye seyrediyoruz" dedim.. Etrafıma baktım.. Özcan uyuyor..
    Turan kafasını telefonuna eğmiş, yarım saattir kaldırmıyor.. Ünal'la, Turgay galiba seyrediyorlar..
    Güya Türkiye Ligleri'nin bilinen en muhteşem finalini yaşıyoruz. Bitime 4 hafta var ve hâlâ 4 takımın şampiyon olma ihtimali var.
    Heyecana bakar mısınız?.
    ..Ve benim 20 yıllık maç gurubunun dörtte üçü gelmemiş.. Gelenlerin hali de bu..
    Haksızlar mı peki?.
    Ben Galatasaraylıyım.. Açık söylüyorum..
    Umurumda değil, Galatasaray'ın şampiyonluğu..
    Ben ekran başına "Futbol izlemek" için oturuyorum.. "Oyun" izlemek aslında..
    Dünyanın bütün dillerinde "Oyun"dur adı.

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