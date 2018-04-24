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    24 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!

    Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    THY EuroLeague Çeyrek Finali'nde bugün seride 2-0 önde olduğu Baskonia ile İspanya deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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