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Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
THY EuroLeague Çeyrek Finali'nde bugün seride 2-0 önde olduğu Baskonia ile İspanya deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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