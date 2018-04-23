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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Valbuena’ya sevgi seli

    Valbuena’ya sevgi seli
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    ’nin Fransız yıldızı Mathieu ’ya tribünlerden büyük destek geldi.

    'nin evinde oynadığı Antalyaspor müsabakasının 71. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna dahil olan Mathieu 'ya tribünlerden büyük destek gördü. Oyuna gireceği sırada taraftarların tezahürat ve alkışları arasında oyuna dahil olan Valbuena'ya müsabaka içerisinde de sevgi gösterilerinde bulunuldu. Fransız yıldız 90. dakikada ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golüne imza attı.

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