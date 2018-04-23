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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Janssen 15 hafta sonra sahada

    Janssen 15 hafta sonra sahada
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Fenerbahçe’nin Hollandalı forveti Vincent Janssen yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada Antalyaspor karşısında 72. dakikada Roberto Soldado'nun yerine oyuna dahil oldu.

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