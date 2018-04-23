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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Taraftardan Hamza Hamzaoğlu’na çiçek

    Taraftardan Hamza Hamzaoğlu’na çiçek
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Spor Toto Süper Lig’de oynanan - maçında taraftarlar ’na çiçek verdi.

    ile arasında oynanan maçın başında Fenerbahçe tribünlerinden Antalyaspor Teknik Direktörü 'na çiçek verildi. Karşılaşma öncesinde çiçek alan Hamzaoğlu taraftarlara teşekkür etti.

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