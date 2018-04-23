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Taraftardan Hamza Hamzaoğlu’na çiçek
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında taraftarlar Hamza Hamzaoğlu’na çiçek verdi.
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçın başında Fenerbahçe tribünlerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na çiçek verildi. Karşılaşma öncesinde çiçek alan Hamzaoğlu taraftarlara teşekkür etti.
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