Dirardan Giulianonun golüne büyük katkı

Fenerbahçe'nin 3. golünü Giuliano atmasına rağmen, Nabil Dirar'ın katkısı büyük oldu.

Maçın 62. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar, kaleye şut çekmek yerine yanındaki Giuliano'ya topu çıkardı. Giuliano da Dirar'dan aldığı topu boş ağlara yolladı.

Brezilyalı futbolcu, takımının galibiyetine 1 golle katkı sağlarken, atılan diğer 3 golün de pasını veren isim olarak dikkati çekti. Giuliano, ligdeki gol sayısını ise 14'e çıkarttı.