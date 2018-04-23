Dirardan Giulianonun golüne büyük katkı

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Dirar'dan Giuliano'nun golüne büyük katkı
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Fenerbahçe'nin 3. golünü Giuliano atmasına rağmen, Nabil Dirar'ın katkısı büyük oldu.
Maçın 62. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar, kaleye şut çekmek yerine yanındaki Giuliano'ya topu çıkardı. Giuliano da Dirar'dan aldığı topu boş ağlara yolladı.
Brezilyalı futbolcu, takımının galibiyetine 1 golle katkı sağlarken, atılan diğer 3 golün de pasını veren isim olarak dikkati çekti. Giuliano, ligdeki gol sayısını ise 14'e çıkarttı.
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