Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon

Fenerbahçe- Antalyaspor mücadelesinde, sarı-lacivertli ekibin kullandığı köşe vuruşunda Neustadter topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Antalyaspor'la karşılaştı. 14. dakikada Aatif Cheahechoue ile 1-0'ı bulan sarı-lacivertliler 21'de Soldado ile farkı 2'ye çıkardı.

NEUSTADTER'İN GOLÜ SAYILMADI

26. dakikada Fenerbahçe Neustadter ile 3. kez fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt nedneiyle geçersiz sayıldı. Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasından Djouru'dan seken topu Fenerbahçeli futbolcunun önünde kaldı.



Neustadter boş kaleye topu ağlara gönderirken yan hakemin kalkan ofsayt bayrağıyla gol iptal oldu.