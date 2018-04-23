Fenerbahçeden Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın yarın saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."