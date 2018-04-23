Fenerbahçeden Aziz Yıldırım açıklaması

23 Nisan 2018, Pazartesi
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"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın yarın saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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