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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması

    Fenerbahçeden Aziz Yıldırım açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    , 'ın yarın saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı

    'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Başkanımız Sayın ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

    Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

    Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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