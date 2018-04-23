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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Skrtel'in hatasını Doukara değerlendirdi

    Skrtelin hatasını Doukara değerlendirdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    36. dakikada Doukara'nın golüyle Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe savunmasında Skrtel büyük bir hataya imza attı.

    Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında Aatif Cheahechoue ve Soldado ile 20. dakika sonunda 2 farklı üstünlüğü yakalarken, sarı-lacivertlilerin bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı.

    ANTALYASPOR SKORU 2-1'E GETİRDİ
    Fenerbahçe soyunma odasına rahat girmeyi hedeflerken, savunmada yapılan büyük hata sonrası Antalyaspor farkı 1'e indiren golü buldu. Savunmadan çıkarken Skrtel'in kaptırdığı topta Antalyasporlu futbolcu araya girdi. Doukara bu büyük hatayı affetmedi ve farkı 1'e indiren golü attı.

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