Skrtelin hatasını Doukara değerlendirdi

36. dakikada Doukara'nın golüyle Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe savunmasında Skrtel büyük bir hataya imza attı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında Aatif Cheahechoue ve Soldado ile 20. dakika sonunda 2 farklı üstünlüğü yakalarken, sarı-lacivertlilerin bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı.



ANTALYASPOR SKORU 2-1'E GETİRDİ

Fenerbahçe soyunma odasına rahat girmeyi hedeflerken, savunmada yapılan büyük hata sonrası Antalyaspor farkı 1'e indiren golü buldu. Savunmadan çıkarken Skrtel'in kaptırdığı topta Antalyasporlu futbolcu araya girdi. Doukara bu büyük hatayı affetmedi ve farkı 1'e indiren golü attı.