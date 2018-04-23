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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de tek seçenek kaldı: Zafer

    Fenerbahçede tek seçenek kaldı: Zafer
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Kupa derbisinde yaşanan olayların moralleri düşürdüğü F.Bahçe, ligde Antalya’yı konuk ediyor. Kanarya’nın tek çaresi var; yarışa devam edebilmek için kazanmak!

    , Beşiktaş'la oynanan derbide yaşanan olayların gölgesinde ligde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek büyük bir çıkış yakalayan formda . Sarı-lacivertlilerin kazanmaktan başka seçeneği yok. Yenerse, kalan 4 haftada G.Saray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek, puan kaybı ise şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelecek.

    Fenerbahçenin Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11i: FENERBAHÇE'NİN ANTALYASPOR KARŞISINDAKİ İLK 11'İ:

    ÜÇ İSİM SINIRDA
    5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, son 3 maçını ise kazanan F.Bahçe'de Soldado, İsmail ve Dirar ceza sınırında. İyileşen Alper Potuk'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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