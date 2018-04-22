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    22 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Antalyaspor'a hazır

    Fenerbahçe, Antalyaspora hazır
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    , 'in 30'uncu haftasında yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


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