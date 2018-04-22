Fenerbahçe, Antalyaspora hazır

22 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe, Antalyaspor'a hazır
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ