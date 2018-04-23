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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe Kız Voleybol Takımı, 23 Nisan 1968'de Galatasaray 3-1 yenip namağlup Türkiye şampiyonu oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş Karması, 23 Nisan 1995'te oynanan Mehmetçik Kupası maçında Galatasaray- Zeytinburnuspor Karması'nı 5-3 mağlup etti.

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