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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe Kız Voleybol Takımı, 23 Nisan 1968'de Galatasaray'ı 3-1 yenip namağlup Türkiye şampiyonu oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş Karması, 23 Nisan 1995'te oynanan Mehmetçik Kupası maçında Galatasaray- Zeytinburnuspor Karması'nı 5-3 mağlup etti.
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