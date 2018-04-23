Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe durdurulamıyor. Son haftalarda gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında da attığı golle 30. haftayı da boş geçmedi. 27. haftada oynanan Kayserispor ve 29. haftada Sivasspor karşısında attığı 1'er golle takımının ofans yükünü çeken 31 yaşındaki futbolcu 30. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında da gol atarak takımını galibiyete taşıyan isimler arasında yer alırken yerini 90+1. dakikada alkışlar eşliğinde Alper Potuk'a bıraktı.