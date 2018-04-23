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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!

    Hasan Ali Kaldırımdan muz açıklaması!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    'nda yarıda kalan Fenerbahçe- derbisinde sarı-lacivertli futbolcu , olaylar yaşandığı esnada saha kenarında muz yerken görüntülenmişti.

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