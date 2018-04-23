Hasan Ali Kaldırımdan muz açıklaması!

23 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, olaylar yaşandığı esnada saha kenarında muz yerken görüntülenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ