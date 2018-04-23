Soldadodan 7. gol

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Soldado'dan 7. gol
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaştı. Zirve yarışında kritik önem taşıyan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, Antalyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı.
Ligin ilk yarısında sadece Demir Grup Sivasspor'a 3 gol atan Soldado, ikinci yarıda ise 3 maçta 4 kez rakip filelere topu gönderdi.
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