Soldadodan 7. gol

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaştı. Zirve yarışında kritik önem taşıyan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, Antalyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında sadece Demir Grup Sivasspor'a 3 gol atan Soldado, ikinci yarıda ise 3 maçta 4 kez rakip filelere topu gönderdi.