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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Soldado'dan 7. gol

    Soldadodan 7. gol
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ile Antalyaspor karşılaştı. Zirve yarışında kritik önem taşıyan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1 kazandı.

    'nin İspanyol santrforu , Antalyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı.

    Ligin ilk yarısında sadece Demir Grup Sivasspor'a 3 gol atan Soldado, ikinci yarıda ise 3 maçta 4 kez rakip filelere topu gönderdi.

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