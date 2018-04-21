Volkan Demirel: Emeklerimizi çalmaya çalışıyorlar

Fenerbahçe kaptan Volkan, “emeklerinin çalınmaya çalışıldığını” belirterek, “Daha ağır durumlarda bizi birçok maçı bitirmeye zorladılar. Bu ne ki!” dedi

Sarı-lacivertlilerde, Kadıköy'deki derbinin tatil edilmesine en çok tepki verenlerden biri de kaptan Volkan Demirel oldu. 36 yaşındaki file bekçisi, "Görüyoruz ki emeklerimize karşı bir gasp girişimi var. İlk maçta 2-2 berabere kaldık, ikinci maçta rakip bir kişi eksik kalmış. Avantajlı durumdaydık ve finale kalacaktık. Biz bu turu hak ettik. Ancak gelin görün ki alın terimize karşı açıkça bir operasyon yapılıyor" dedi. Çok daha kötü durumlarda "maçı bitirmeye zorlandıklarını" sözlerine ekleyen Volkan, şöyle devam etti: "Bu yaşananların çok çok daha fazlasını başka statlarda yaşadık biz. Sulu derbide (Galatasaray maçı) maçın nasıl bitirildiğini hatırlıyorum. Tüm stadı kafamıza atmaya çalıştılar ama bizi maçı bitirmeye zorladılar. Sonra Trabzon'da bıçak atıldı, görüntüleri bile var. O maçı da nasıl bitirmeye zorlandığımızı herkes gördü."

KURALSA, HERKESE AYNI UYGULANIR'

Volkan Demirel, "Eğer bu maçı aleyhimize tescil ederlerse, yazıklar olsun. Oyunun bir kuralı vardır; herkese göre değişmez. Yenen sadece Fenerbahçe Kulübü'nün hakkı değil, tüm Fenerbahçelilerin olacaktır" diye konuştu.