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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    FB TV'den şok iddia: Vodafone Park'ta bize bıçak atıldı

    Vodafone Parkta bize bıçak atıldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Olaylı derbiden sonra FB TV’de yapılan yayında, “Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek olayları çıkardı. Yaralanma yok. Beşiktaşlılar hakeme sormadan içeri girdi. Hakem oyunu provoke etti” denildi.

    Yayında idari menajer Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Park'ta kafasının yarıldığı fotoğraf da gösterilirken, "Bize o maçta 'Oynayın, bir şey yok denildi" açıklamaları yapıldı. Geceye damga vuran söz ise Mehmet Topal'ın ağzından aktarıldı: "Bize Vodafone Park'ta bıçak bile atıldı. Bıçağı hakeme verdik, hakem 'Tamam ben raporuma yazarım' dedi ama sonra öğrendik ki hiçbir şey yazılmamış."

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