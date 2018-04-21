Olaylı derbiden sonra FB TV’de yapılan yayında, “Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek olayları çıkardı. Yaralanma yok. Beşiktaşlılar hakeme sormadan içeri girdi. Hakem oyunu provoke etti” denildi.

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Yayında idari menajer Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Park'ta kafasının yarıldığı fotoğraf da gösterilirken, "Bize o maçta 'Oynayın, bir şey yok denildi" açıklamaları yapıldı. Geceye damga vuran söz ise Mehmet Topal'ın ağzından aktarıldı: "Bize Vodafone Park'ta bıçak bile atıldı. Bıçağı hakeme verdik, hakem 'Tamam ben raporuma yazarım' dedi ama sonra öğrendik ki hiçbir şey yazılmamış."