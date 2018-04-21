;
    21 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Lazar Markovic yine gönderildi!

    Lazar Markovic yine gönderildi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    2015-16 sezonunda kiralık olarak Liverpool’dan F.Bahçe’ye transfer olan, ardından Sporting Lizbon ve Hull City’e kiralanan , son olarak kiralık gittiği Anderlecht’te de tutunamadı.

    Belçika ekibi, kiralık sözleşmesini feshettiği 24 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunu Liverpool'a geri gönderdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte derbinin dış basına yansımaları! İşte derbinin dış basına yansımaları!
    Almanlar EURO 2024 için derbiyi fırsat bildi! Almanlar EURO 2024 için derbiyi fırsat bildi!
    Fenerbahçeden Beşiktaşa suç duyurusu! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a suç duyurusu!
    BİZE ULAŞIN