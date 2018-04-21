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Lazar Markovic yine gönderildi!
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
2015-16 sezonunda kiralık olarak Liverpool’dan F.Bahçe’ye transfer olan, ardından Sporting Lizbon ve Hull City’e kiralanan Lazar Markovic, son olarak kiralık gittiği Anderlecht’te de tutunamadı.
Belçika ekibi, kiralık sözleşmesini feshettiği 24 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunu Liverpool'a geri gönderdi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ