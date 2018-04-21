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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a suç duyurusu!

    Fenerbahçeden Beşiktaşa suç duyurusu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Sarı-lacivertliler, avukat Faik Işık kanalıyla “delil uydurma” suçu işlediği gerekçesiyle Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

    yönetimi, dün sabah erken saatlerde olaylı derbiyi savcılığa taşıdı. Sahada, koridorlarda ve soyunma odalarında yaşanan olayları emniyetle paylaşan yönetim, avukat Faik Işık kanalıyla Kulübü hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın "delil uydurma" suçu işlediğini iddia ederlerken, "Olay adli bir vaka. Şenol Güneş'in böyle bir durumda devlet hastanesine götürülmesi gerekirdi. Beşiktaş şikayetçi olmadı çünkü bir oyun oynandı. Deliller bunu açık bir göstergesi. Eğer şikayetçi olsalardı, adli tıp olayların fotoğraflarını ve görüntülerini inceleyecek, kumpas kanıtlanacaktı" görüşünü dile getirdiler. Fenerbahçe Kulübü, yapılan bu suç duyurusunun ardından TFF'ye bir şikayet dilekçesi sunacak, "Kararı açıklamadan önce savcılığın vereceği kararı bekleyin. Olayı kronolojik olarak inceleyin" tavsiyesinde bulunulacak.

    BU MAÇ 57 YIL SÜRER!

    F.Bahçe'nin avukatı Faik Işık, "Bu tezgahın, kırkayaklıların (FETÖ) saldırısının hesabını soracağız. Eğer TFF'yi baskı altına alıp, 'Bu maçı 57 dakikada bitiririz' diyorlarsa bunu unutsunlar. Bu maç 57 senede bitmez!" dedi. Işık, şöyle devam etti:

    'SEÇİM' VURGUSU

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirenler şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirmek için, Türkiye'yi karıştırmak için tekrar oyunlarını oynuyorlar. Yaşananları seçimlere malzeme yapacağını sananlar varsa büyük hata ederler. Bu maç kırkayaklılarla Türkiye'nin maçıdır."

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