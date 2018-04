Türk futboluna operasyon!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında F.Bahçe, dün gece sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyordu. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlıları kalelerine yaklaştırmıyor, zaman zaman da etkili ataklarla pozisyon buluyorlardı. 0-0 ya da 1-1'lik skorlarda tur atlayacak olan F.Bahçe'ye 30. dakikada resmen bir de piyango vuruyordu. Kartal'ın en önemli yıldızlarından, savunmanın bel kemiği konumundaki Pepe atılınca 'Artık F.Bahçe finalde Akhisar'ın rakibi oldu' yorumları yapılmaya başlanmıştı. Muhteşem F.Bahçe taraftarı her zamanki gibi takımlarını desteklemek için Kadıköy'e koşmuş ve ortaya festival tadında görüntüler çıkmıştı. Her geçen dakika Kanarya finale koşuyor, bütün şartlar da lehine gelişiyordu ama tribünlerde anlamsız bir şekilde gerginlikler yaşanıyordu.

YABANCI MADDE YAĞDIRDILAR

Beşiktaşlı futbolcular korner ya da taç atmaya gittiğinde sahaya yabancı madde yağmaya başlıyordu. Hatta bu durum o kadar abartılı bir hale geldi ki Quaresma tam 3 kez yağan yabancı maddeler nedeniyle korneri atamadı ve hakem Mete Kalkavan iki kez oyunu durdurdu. Hatta bu durumun düzelmesi için sarı-lacivertli futbolcular tribünlere giderek 'Atmayın' işareti yaptı, olayların dinmesi için son derece yoğun çaba gösterdi. Ancak bir türlü olayların önüne geçilemedi ve en sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasının yarılmasına kadar vardı. Hakem Kalkavan da derbiyi tatil etti.

KAFALARA TAKILAN SORULAR

Ancak tribündeki gelişmeler, yaşanan büyük gerginlik nedeniyle akıllara bazı soru işaretleri takıldı. 3 Temmuz şike sürecinde hain FETÖ Terör Örgütü'nün F.Bahçe'ye yaptığı operasyon, ardından Sürmene'de F.Bahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı sonrası yeni bir kaos planı mı yapıldı? Sağduyulu F.Bahçe taraftarının da sert tepki gösterdiği, önlemek istediği olaylar nasıl bir anda bu hale geldi. İşte sağduyulu F.Bahçe taraftarının sorduğu bu sorular:

1-Her şey yolunda giderken, turu geçmeye yakınken bir grup taraftarın bu kadar gergin olması niye?

2- Biz hem Türkiye Kupası'nda finale çıkmak hem de Süper Lig'de şampiyon olmak istiyoruz. Takımın önünün kesilmesi için bir yerlerden düğmeye mi basıldı?

3- Tribünlerdeki gerçek F.Bahçeliler olayları yatıştırmak isterken, azınlık olan ve stadın belli bölümlerinde sanki yerleştirilmiş olan bu grup bir yerlerden talimat mı aldı?

4- Son derece kritik günlerden geçen F.Bahçe'de başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'a zarar mı verilmek isteniyor?

5- Olaylar sonrası F.Bahçe'nin ceza alması ve hedeften kopması ile Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybedebileceği mi hesaplanıyor?

6- F.Bahçe'ye yeniden bir operasyon mu yapılıyor?

7- Aziz Yıldırım'ı devirme planları mı var ve bu adım adım uygulanmaya mı başlıyor?

8- Her şey iyi giderken bundan rahatsız olan bir grup niye var?

9- Fenerbahçe'deki kaos ortamından kimler yarar sağlamak ister?

10- Bu bir provokasyon hareketidir. Acaba kim ne yapmak istiyor?

11- Başkanlık seçimi yaklaşmışken, Fenerbahçe niye zayıflatılmak isteniyor?

12- Fenerbahçe'nin kongresine yönelik manipülasyon mu var?

HEDEF BAŞKAN AZİZ YILDIRIM MI?

SOSYAL MED YA YORUMLARI: Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübü nereden alıp nerelere getirdiği ortada... Bu büyük resmi göz önüne alındığında tüm branşlardaki altyapısı sağlam oluşumlar, stadyum, salon, Fenerium, HD TV, Radyo, Topuk Yaylası, İncek Tesisleri; basketboldaki Avrupa şampiyonu marka, sosyal medya ve bunun ekonomisinin ne olduğunu çok iyi bilenler tarafından elleri ovuşturularak takip edilmektedir. 3 Temmuz'da da şu cümleyi duymuştuk; Fenerbahçe Aziz Yıldırım'a bırakılamayacak kadar büyük bir ekonomidir...