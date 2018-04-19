;
    20 Nisan 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Rıdvan Dilmen: Futbolda temizlenmeyen eller var

    Rıdvan Dilmen: Futbolda temizlenmeyen eller var
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük olaylar çıktıktan sonra hakem Mete Kalkavan tatil edilmesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de yorumladı.

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı olaylarında Rıdvan Dilmen ne söyledi?

    "TEMİZLENMEYEN ELLER VAR"
    Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora el atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi!

    "TFF YASA İLE UĞRAŞACAĞINA..."
    Trabzon'da kurşulanma. Bu sportif bir olay mı? Şenol Güneş'in kafasına isterse ciklet gelsin, fark etmez. Yasa ile uğraşacaklarına bir takım şeyleri düzeltsinler.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Fikret Orman: Özel güvenlik personelimize saldırdı Fikret Orman: Özel güvenlik personelimize saldırdı
    Türk futboluna operasyon Türk futboluna operasyon
    Alanyaspor maçı öncesi büyük tehlike Alanyaspor maçı öncesi büyük tehlike
    BİZE ULAŞIN