Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yaşanan olaylar damga vurdu!

Türk Futbol tarihinin en olaylı maçlarından biri dün gece Kadıköy’de oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle dev mücadele tatil edildi. 57'inci dakikada Beşiktaş'ın Quaresma ile kullanacağı korner öncesinde tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle mücadele durdu. Bu sırada Caner korneri kullanmak isterken sahaya yine maddeler atıldı. Beşiktaşlı oyuncular Mete Kalkavan'a itiraz ederken, siyah-beyazlı yedek kulübesinin bulunduğu bölümde asıl olaylar patlak verdi.

YATIŞTIRMAK İSTERKEN

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile kulübenin arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan tartışmayı yatıştırmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına tribünden atılan bir koltuk isabet etti. Tecrübeli hoca bu darbe sonrası kendini bir anda yerde buldu. Sağlık ekipleri Güneş'in kafasına buz torbası koymaya çalışırken, kenardaki gerginlik daha da yükseldi. Kulübenin çevresinde yaşanan arbedenin ardından Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Bu sırada koridora giren Fenerbahçeli oyuncular ile siyah-beyazlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Hakem Mete Kalkavan çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti.

OYUN 3 KEZ DURDU

Skor avantajı Fenerbahçe lehine olmasına ve Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertli bazı taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle oyunun üç kez durmasına sebep oldu. Olayların fitili 40'ıncı dakikada Quaresma'ya atılan yabancı maddeler ile ateşlendi. Hakem Mete Kalkavan bu olay sonrası saha komiseri ile görüştü. Aynı dakikada ikinci kez yabancı madde atılınca yardımcılarını yanına çağıran Kalkavan, takım kaptanlarını uyardı. Asıl olayların başladığı üçüncü kornerde de tribünden Quaresma ve Caner'e madde yağdı. 57'inci dakikada yaşanan bu olayın ardından ortalık savaş alanına döndü.