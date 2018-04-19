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Janssen derbide oynayacak mı?
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Sakatlığı geçen Vincent Janssen kupa derbisinde de yedek soyunacak.
Aykut Kocaman'ın forma isteyen Hollandalı forveti hem maç eksiği hem de tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacağı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli golcü, oyunun gidişatına göre şans bekleyecek.
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FENERBAHÇE HABERLERİ