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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Janssen derbide oynayacak mı?

    Janssen derbide oynayacak mı?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Sakatlığı geçen Vincent kupa derbisinde de yedek soyunacak.

    Aykut Kocaman'ın forma isteyen Hollandalı forveti hem maç eksiği hem de tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacağı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli golcü, oyunun gidişatına göre şans bekleyecek.

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