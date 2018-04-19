Fenerbahçe 17 maçtır namağlup

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 17 maçtır yenilmiyor.

Kupada en son 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği'ne kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten bu yana oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya bu sezon kupada yaptığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.