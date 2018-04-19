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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe 17 maçtır namağlup

    Fenerbahçe 17 maçtır namağlup
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    , Ziraat Türkiye Kupası’nda 17 maçtır yenilmiyor.

    Kupada en son 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği'ne kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten bu yana oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya bu sezon kupada yaptığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.

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