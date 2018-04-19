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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de hedef 17. final

    Fenerbahçede hedef 17. final
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Kanarya turu geçmesi halinde 17. kez finale yükselecek.

    Kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başaran , 6 kez mutlu sona ulaştı. Son şampiyonluğunu 2012- 13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde kazanan sarı-lacivertli ekip, Ankara'da oynanan finalde Trabzonspor'u Sow'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.

    NASIL TUR ATLARLAR?

    Kadıköy'deki karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. İlk maç 2-2 bittiği için 0-0 ve 1-1'lik eşitlik halinde Fenerbahçe deplasmanda daha fazla gol atmanın avantajıyla turu geçen taraf olacak. Doksan dakika yine 2-2 sona ererse maç uzayacak. 3-3 ve daha gollü beraberliklerde ise Beşiktaş finale yükselecek.

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