İşte Aykut Kocamanın derbi parolası

İşte Aykut Kocaman'ın derbi parolası
Aykut Kocaman, kupa rövanşı öncesi oyuncularını uyarıp, “2-2’lik skoru unutun!.. Bir lig maçı gibi kazanmak için oynayın” emri verdi
ATV'nin naklen yayınlanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, galibiyete kilitlendi. İlk maçtan 2-2'lik skorla dönen sarı-lacivertli takım, normalde golsüz eşitlik ya da 1-1 beraberlik durumunda bile adını finale yazdıracak. Ancak Aykut Kocaman, beraberliğe oynamalarının rakibe avantaj sağlayacağını belirterek bunu oyuncularına yasakladı.
TAKTİK HÜCUM AĞIRLIKLI
Takımıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, "İlk maçı aklınızdan çıkarın. Oyunu tutalım, 0-0/1-1 bize yeteri unutun. Normal bir lig maçına çıkıyormuşuz ve kazanmak zorundayız gibi kendinizi hazırlayın. Herkes bu ciddiyetle oynayacak" talimatı verdi. Fenerbahçe taraftarı önünde hücum taktiği ile sahada olacak. İlk düdükle gol arayacak.
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