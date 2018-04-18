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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Bogdan Bogdanovic Ülker Sports Arena'da

    Bogdanovic Ülker Sports Arenada
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan 'ta maçı izleyenler arasında eski oyuncusu de vardı.

    Fenerbahçe'nin geçen sezon şampiyonluğunda büyük rol oynayan eski oyuncusu , karşılaşmayı izlemek için salona geldi.

    Sezon başında NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic'e Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sırp oyuncu, salonu dolaşarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da uzun süren eski yıldızlarına tezahürat yaptı.

    Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da Bogdanovic'e, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun temsili olan yüzüğü takdim etti.

    Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da maçı sarı-lacivertlilerin kenar yönetiminin arkasından takip etti.

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