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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor

    Fenerbahçe Doğuş 2de 2 için sahaya çıkıyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, beIN Haber ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, yarınki karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.

    Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.

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