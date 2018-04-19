19 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbaçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş bu gece Kadıköy'deki rövanşta finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ