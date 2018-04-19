Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş bu gece Kadıköy'deki rövanşta finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.