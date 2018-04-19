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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbaçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor

    Devlerin savaşı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    yarı final rövanş maçında sahasında 'ı konuk ediyor.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş bu gece Kadıköy'deki rövanşta finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

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