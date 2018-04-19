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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!

    Ozan Tufan sürprizi! Beşiktaş...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen , Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.

    'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen , aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

    Skorer'den Senad Ok'un haberin göre; Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

    Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı...

    Öte yandan genç futbolcu derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;

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