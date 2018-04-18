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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Yine Emenike yine olay!

    Bizi kazıkladınız!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Las Palmas, sakatlandığı için bir maç bile forma giyemeyerek sezonu kapatan ’nin kiralama bedeli olan 900 bin euro’yu Olympiakos’tan geri istedi

    Olympiakos'tan devre arasında kiralık olarak Las Palmas'a transfer olan Emmanuel Emenike iki kulüp arasında krize yol açtı. Başlarda fazla kiloları ve fizik olarak hazır olmadığı için formadan uzak kalan Nijeryalı forvet ardından sakatlandı ve bir maç bile oynayamadan sezonu kapattı. Bunun üzerine Las Palmas kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı 900 bin euro'luk ödemeyi Yunan ekibinden geri istedi. YARGIYA TAŞINACAK
    İspa nyol ekibinin idarecileri Olympiakos'u, futbolcunun sakatlığını bilmek ancak transfer sürecinde kendilerini bu konuda bilgilendirmemekle ve bir anlamda "sahtekarlıkla" suçluyor. İddiaya göre bunu kanıtlayacak belgeleri de var. İstenen ödemenin yapılmaması durumunda Las Pasmas'lı yetkililerin dava açıp yargı yoluna giderek haklarını arayabileceği belirtiliyor.

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