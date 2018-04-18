Yine Emenike yine olay!

Las Palmas, sakatlandığı için bir maç bile forma giyemeyerek sezonu kapatan Emenike’nin kiralama bedeli olan 900 bin euro’yu Olympiakos’tan geri istedi

Olympiakos'tan devre arasında kiralık olarak Las Palmas'a transfer olan Emmanuel Emenike iki kulüp arasında krize yol açtı. Başlarda fazla kiloları ve fizik olarak hazır olmadığı için formadan uzak kalan Nijeryalı forvet ardından sakatlandı ve bir maç bile oynayamadan sezonu kapattı. Bunun üzerine Las Palmas kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı 900 bin euro'luk ödemeyi Yunan ekibinden geri istedi. YARGIYA TAŞINACAK

İspa nyol ekibinin idarecileri Olympiakos'u, futbolcunun sakatlığını bilmek ancak transfer sürecinde kendilerini bu konuda bilgilendirmemekle ve bir anlamda "sahtekarlıkla" suçluyor. İddiaya göre bunu kanıtlayacak belgeleri de var. İstenen ödemenin yapılmaması durumunda Las Pasmas'lı yetkililerin dava açıp yargı yoluna giderek haklarını arayabileceği belirtiliyor.