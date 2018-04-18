Fenerbahçe Doğuş- Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finale giden yolda parkeye çıkacak olan Fenerbahçe Doğuş, çeyrek final ilk maçında bugün İspanyol ekibi Baskonia’yı ağırlayacak

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti. saha avantajı fener'de Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede saha avantajı Kanarya'dan yana. İlk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak serinin ikin ci mücadelesi cuma günü yine Ülker Spor Salonu'nda yapılacak.

BOGDANOVİC F.BAHÇE İÇİN GELDİ

Fenerbahçe Doğuş, Twitter'daki paylaşımında, "Yarınki Baskonia maçımızda Ülker Sport Arena'da çok özel bir konuğumuz olacak! Peki sizce bu isim kim? 13" ifadeleriyle taraftarları heyecanlandırmıştı. Kariyerine NBA'de Sacramento Kings formasıyla devam eden F.Bahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'in, eski takımının Play-Off turunda oynayacağı Baskonia karşılaşmasını izlemeye geleceği netlik kazandı. Sırp oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı hikaye ile İstanbul'a geldiğini doğruladı

OBRADOVİC İLK PEŞİNDE

THY Avrupa Ligi'nde efsane olan başantrenör Zeljko Obradoviç, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sırp hoca, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4. kez Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor. Obra, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999- 2002, F.Bahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e çıkarmıştı.

22 SEZONDA 9 KUPA KALDIRDI

Öte yandan Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23'üncü sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.