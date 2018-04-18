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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Klaassen’i istedi ama alamadı

    Fenerbahçe Evertonlı yıldızı istedi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Fenarbahçe'nin devre arasında Everton’ın orta sahası Klaassen’i istediği yazıldı.

    Voetbalzone adlı site, sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcu için İngilizlerle temasa geçtiğini ancak istenen rakamı çok bulunca transferden vazgeçtiğini ileri sürdü.

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