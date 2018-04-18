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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    ,18 Nisan tarihlerinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet aldı. 1959'da Hacettepe'yi 4-1 yenen sarı-lacivertliler, 1976'da Giresun'u 1-0'la geçti. 1982'de Göztepe'yi 2-0 deviren Kanarya, 1992'de Sarıyer'i üçledi (3- 0). F.Bahçe tek beraberliği 2004'te Samsun'la yaşarken (1-1), 2010'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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