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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe,18 Nisan tarihlerinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet aldı. 1959'da Hacettepe'yi 4-1 yenen sarı-lacivertliler, 1976'da Giresun'u 1-0'la geçti. 1982'de Göztepe'yi 2-0 deviren Kanarya, 1992'de Sarıyer'i üçledi (3- 0). F.Bahçe tek beraberliği 2004'te Samsun'la yaşarken (1-1), 2010'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
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