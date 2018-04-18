Aykut Kocaman: Burada patron Fenerbahçe

Futbolcularına kupa derbisin oyun planını anlatan sarı-lacivertli hoca, Kadıköy’de 13 yıldır yenilmedikleri güçlü rakiplerine, “Buranın patronu Fenerbahçe” duygusunu 90 dakika hissettirmeleri gerektiğini anlattı

Fenerbahçe'de, kupadaki Beşiktaş derbisinin oyun stratejisi aşağı yukarı belirlendi. Rotasyona gitmeyi düşünmeyen Aykut Kocaman, dev maçta takımını tam kadro sahaya sürmeyi planlıyor. Video analizlerle güçlü rakiplerinin son maçlarını mercek altına alan tecrübeli hoca, oyun şablonları hakkında dün öğrencilerine bilgi aktarımı yaptı. Önceki günkü idmanda orta sahayı iyi tutup Talisca'nın Medel ve Atiba ile olan pas bağlantılarını mutlaka kesmek zorunda olduklarını futbolcularına anlatan Kocaman, dün yaptığı taktik toplantısında ise detaylara girdi.

Kocaman, Beşiktaş'ın ligin kanatları en iyi kullanan takımı olduğuna işaret ederken, "Kademe anlayışıyla bu akınlarını durduracağız. Hızla hücuma çıkmalarına izin vermeyip, onları presle sindireceğiz" dedi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 13 yıldır Kadıköy'de galip gelemediğini, bu psikolojik kozu çok iyi kullanmaları gerektiğini belirtip, "Onlara 90 dakika boyunca Kadıköy'ün tek patronunun Fenerbahçe olduğu gerçeğini hatırlatmalıyız. Bir an bile coşkularını arttırmalarına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.



AYKUT KOCAMAN'LA KADIKÖY'DE 5'TE 4

Aykut Kocaman'ın Beşiktaş karnesi artılarla dolu. F.Bahçe'nin hocası, siyah-beyazlılara karşı çeşitli takımların başında çıktığı 37 lig maçının 14'ünü kazanırken 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kocaman, F.Bahçe'nin başında ise Kartal'a karşı 11 kez savaş verdi; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kanarya, ev sahibi olduğu maçlarda ise Kocaman'la Beşiktaş'ı 5 maçın 4'ünde yendi, bir kez berabere kaldı