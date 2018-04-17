17 Nisan 2018, Salı
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Mauricio İsla ilk seçenek
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Janssen’in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, Sivas’ta kadroya girememişti
Bu olay Şilili ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti. Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ