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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Mauricio İsla ilk seçenek

    İsla ilk seçenek
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Janssen’in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, Sivas’ta kadroya girememişti

    Bu olay Şilili ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti. Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi.

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