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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'dan oyuncularına Beşiktaş uyarısı

    Güneşin açıklamalarına Kocamandan karşı atak
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile 19 Nisan Perşembe günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Kocaman, oyuncularını zorlu mücadele için galibiyete şartlandırmaya çalışırken ilk maçta alınan 2-2'lik beraberliği unutmalarını ve maçı kazanmaya konsantre olmalarını istedi.

    MAÇ BOYU YOĞUN BASKI

    Maça tam kadro çıkmayı planlayan Kocaman, maçta Beşiktaş'a yoğun baskı kurarak karşılaşmayı kontrol altında tutmayı düşünüyor.

    TAHRİKLERDEN UZAK DURUN

    Tecrübeli teknik adamın oyuncularına Beşiktaş'la oynanacak maçta yaşanacak gerginlikle ilgili telkinde bulunduğu ve oyuncularına "Maç gergin geçecek. Rakibin tahriklerinden uzak durun. Zor maç ama takımın zarar görmesini istemiyorum" dediği öğrenildi.

    ŞENOL GÜNEŞ DE UYARMIŞTI

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de dünkü antrenmanda oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirmiş, Fenerbahçe ile kupada oynayacakları derbi maç hakkında "Sizi tahrik edecekler. Bu tahriklere kapılmayın, oyununuzu oynayın" uyarısında bulunmuştu.

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