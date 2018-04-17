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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Vincent Janssen'in hedefi Antalyaspor

    Janssenin hedefi Antalya
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Sivasspor maçında kadroya alınan Janssen, bir sonraki lig maçını bekliyor.

    Kocaman'ın Hollandalıyı, perşembe günü kupada oynanacak Beşiktaş derbisinde de riske etmeyeceği bildirildi. Tecrübeli hocanın, 24 yaşındaki futbolcuya ligin 30. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasının 2. devresinde şans vereceği kaydedildi.

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