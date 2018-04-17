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Vincent Janssen'in hedefi Antalyaspor
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Sivasspor maçında kadroya alınan Janssen, bir sonraki lig maçını bekliyor.
Kocaman'ın Hollandalıyı, perşembe günü kupada oynanacak Beşiktaş derbisinde de riske etmeyeceği bildirildi. Tecrübeli hocanın, 24 yaşındaki futbolcuya ligin 30. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasının 2. devresinde şans vereceği kaydedildi.
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