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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

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    Fenerbahçe, 17 Nisan 1974'te 0-0'ın rövanşında İnönü Stadı'nda Galatasaray'ı Cemil Turan (2) ve Alpaslan Eratlı'nın golleriyle 3-0 yenip Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Kanarya, finalde ise 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bursaspor'u 3-0 mağlup edip, kupayı kazandı; sezonu da lig şampiyonu olarak bitirdi.

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