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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 17 Nisan 1974'te 0-0'ın rövanşında İnönü Stadı'nda Galatasaray'ı Cemil Turan (2) ve Alpaslan Eratlı'nın golleriyle 3-0 yenip Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Kanarya, finalde ise 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bursaspor'u 3-0 mağlup edip, kupayı kazandı; sezonu da lig şampiyonu olarak bitirdi.
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