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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha domine!

    Fenerbahçe, Beşiktaştan daha domine!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Kupa rakipleri F.Bahçe ve ’ın lig istatistiklerinde sarı-lacivertliler daha domine bir performans sergiledi.

    Kanarya ligde 29 haftada rakiplerine karşı maç başı 35.5 dakika skor üstünlüğünü elinde tutarken, 32.3 dakikada kaldı. Ayrıca F.Bahçe 11.1, Beşiktaş ise 12.8 dakika yenik oynadı

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