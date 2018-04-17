Fenerbahçe, Beşiktaştan daha domine!

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Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha domine!
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Kupa rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş’ın lig istatistiklerinde sarı-lacivertliler daha domine bir performans sergiledi.
Kanarya ligde 29 haftada rakiplerine karşı maç başı 35.5 dakika skor üstünlüğünü elinde tutarken, Beşiktaş 32.3 dakikada kaldı. Ayrıca F.Bahçe 11.1, Beşiktaş ise 12.8 dakika yenik oynadı
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