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İstifadan zirveye 'Kocaman' çıkış!
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın istifa sinyali verip vazgeçtiği 11. haftadan sonra oynadığı 18 karşılaşmada ligin lideri oldu
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın "istifa edeceği" imasında bulunduğu 11. haftadaki Osmanlıspor maçına kadar 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. 16 puan kaybettiği ilk 11 haftalık periyotta yüzde 51.51'lik bir başarı yüzdesi tutturan Kanarya, sonraki 18 lig karşılaşmasında ise büyük bir çıkış gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu 18 maçın 12'sini kazanıp 4 maçtan beraberlikle ayrılırken, rakiplerine 2 kez boyun eğdi; 40 puan topladı. 9 maçta gol yemediği bu dilimdeki 70.07'lik başarı yüzdesi, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttu. Son 18 maçın lideri Kanarya oldu. Beşiktaş son 18 maçta 38, Başakşehir 36, Galatasaray ise 34 puan topladı.
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